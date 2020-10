Jorge Javier Vázquez habla así de Fernando Simón en 'Sálvame': "A todos nos ha faltado humildad"

Este jueves Jorge Javier Vázquez se salió de su tono habitual en Sálvame (Telecinco) para romper una lanza a favor de Fernando Simón y criticar cómo se ha tratado su polémica tras la participación en el programa de Jesús Calleja Planeta Calleja (Cuatro).

El aventurero visitó el programa de Telecinco para promocionar el espacio de Cuatro que se emitirá este viernes en prime time. El presentador aprovechó la visita de Calleja para lanzar un alegato a favor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) tras haberse cuestionado su gestión en más de una ocasión.

“Cuando pase esto todos vamos a tener que hacer reflexiones, pero a mí hay cosas que como periodista. Vale que lo que hacemos en Sálvame no es periodismo, es entretenimiento. Pero si yo tuviera que hablar como comunicador, en muchas ocasiones me he avergonzado de pertenecer a este sector por la manera en que se ha tratado a este señor”, empezó diciendo.

Vázquez siguió con su defensa más allá de la actitud de los medios frente al epidemiólogo, si no que habló de toda la sociedad. “Todos nos hemos permitido opinar de cosas de las que no tenemos ni idea. Es un auténtico bochorno. A todos nos ha faltado humildad. Teníamos que dejar a los que saben, a los que han estudiado sobre esto, a los expertos”, añadió.

“Han salido muchos ‘salvapatrias’ a hablar de cosas de las que no tenían ni idea. A dar soluciones, a opinar sobre las medidas, a criticar sin tener ni idea”, criticó visiblemente enfadado.

Lejos de endiosarlo, el presentador de Mediaset quiso admitir los errores que Simón ha podido cometer, como cualquier persona, en su trabajo. “Pese a todo, equivocarse es inherente al ser humano. Y en el trabajo igual. Todos nos equivocamos, es imposible no hacerlo. Pero somos muy poco generosos con los errores de los demás. Está claro que, por muchos errores que haya cometido, el trabajo de Fernando Simón era salvar vidas y hacer lo mejor por la ciudadanía”, recalcó.

Con motivo del avance del programa que se emitió en Sálvame, Vázquez acabó estallando cuando Simón confesó que mantenía cierta relación con los líderes de la oposición y que alguno le había llamado a lo largo de la crisis.

“Entiendo que aquí han jugado un doble juego. De puertas para adentro le han dicho palabras de cariño y de puertas para afuera le han dado hostias para desgastar políticamente. A mí la situación política no me divierte ya, llega un momento en que es muy preocupante. Se ha sido muy injusto con este señor, mucho”, concluyó.