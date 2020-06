Jorge Javier Vázquez lanza su ataque más duro contra Vox: “Para mí es fascismo puro”

La segunda parte de la Cumbre por la Paz de Sálvame la ha protagonizado Jorge Javier Vázquez, que ha respondido a toda la polémica que rodea a su discusión con Belén Esteban.

En medio de la polémica, el presentador ha dejado un duro mensaje contra Vox por su mensaje político. Vázquez ha respondido a los comentarios de algunos colaboradores que le han acusado de censurar a los que no piensan como él.

“En este programa, cuando yo esté delante, no voy a consentir y, desde luego, me parece terrible que en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible. Me parece que no se les debería dar voz”, ha asegurado el presentador.

Vázquez ha señalado que Vox es un partido que le insulta. ”¿Cómo voy a dar voz a un partido que me insulta?”, se ha preguntado.

“Blanquear el fascismo [...] Para mí es fascismo puro y voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa y creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y a tertulianos que los apoyan y le dan voz. Me parece un grandísimo error. Es como si estuviese falange y partidos que apoyasen la dictadura”, ha sentenciado Vázquez.