Jorge Javier Vázquez le hace este reproche a Rufián a la cara: él responde tranquilamente

En ese momento, Rufián, muy tranquilo, le plantea: “Pero, ¿tú no te pelas con gente con la que...?”. “Pero no en público”, matiza Vázquez, que provoca la reacción del diputado: “Bueno, sí...”.

“Evito cada vez más. ¡No! Desde luego cuestiones empresariales no”, avisa el presentador. “La empresa es la izquierda”, intenta razonar Rufián. Y el televisivo remata: “La empresa es la izquierda. Tenéis una misión muy importante que es que tanto Cataluña como España no retrocedan 100 años”.

⭐ El nostre convidat ha guanyat un Ondas, ha escrit tres llibres i ha participat en obres de teatre 🗣️ "Porto molt malament que l'esquerra us baralleu com un pati d'escola" 🏭 Diumenge a les 21:50h @jjaviervazquez a @LaFabricaRufian de @gabrielrufian pic.twitter.com/eVNiyA7ftd

“Tú hablas catalán”, le dijeron. Y el periodista fue sincero: “Bueno, me da muchísima vergüenza”. ”¿Pero por qué no hablas en catalán, por ejemplo, en esta entrevista?”, quiso saber el entrevistador.

“Pues porque me da muchísima vergüenza. Yo he sido siempre castellanoparlante, siempre. Pero hubo una época en este país, y me refiero a Cataluña... la época del pujolismo fue muy dura, eh. Ahora lo recuerdo y fue muy dura”, empezó diciendo Jorge Javier.