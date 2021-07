Jorge Javier: "Antes de ser maricón era 'el maricón"

Cada vez son más los rostros conocidos que se han pronunciado sobre el asesinato de Samuel Luiz, sobre el auge de los delitos LGTBIfóbicos y sobre el significado que adquiere la palabra “maricón”. El último en hacerlo ha sido Jorge Javier Vázquez, quien ha hablado sobre su experiencia en su blog en la revista Lecturas.

“Antes de ser maricón era ‘el maricón’. Quiero decir que antes de que yo tuviera claro que me atraían los hombres los demás ya lo daban por supuesto. Quizás porque me gustaba pasar más tiempo con las niñas. O porque era un negado para el fútbol. O porque era un poco afeminado”, ha empezado diciendo.

El presentador de Sálvame (Telecinco) ha recordado que, aunque no sufrió acoso ni le agredieron por su condición sexual, sí que se avergonzaba de que u familia se enterase de que le llamaban con palabras como “maricón”, “moñas” o “marica”. “Recordar el miedo a que mis padres se enterasen de cómo me llamaban. A defraudarles. A que se sintieran avergonzados por mi culpa”, ha explicado.

“No fui capaz de compartir mi secreto con ningún miembro de mi familia, eran otros tiempos. Sin embargo, ahora creo que, pese a todo, tuve suerte. Porque conforme han ido pasando los años me he dado cuenta de que el sufrimiento fue soportable. A veces me provocaba mucha angustia. Y miedo. Y soledad. Y ansiedad”, ha confesado en su artículo.

Para Vázquez, lo que más le impresiona es que con el paso de los años “en vez de avanzar, retrocedamos” y que se hayan normalizado ciertos discursos de odio. “No entiendo cómo hemos sido tan permisivos con esos discursos que atentaban contra nuestra dignidad. Las radios, las televisiones, los periódicos, todos los medios de comunicación hemos dado voz a personajes que se han dedicado a sembrar odio y destrucción”, ha enfatizado.

El rostro de Mediaset ha recalcado que los discursos de odio no tienen cabida en la sociedad y que ante estas situaciones no se puede ser “tibio”. “Una sociedad que no acepte la diversidad es una sociedad echada a perder. Intolerante. Agresiva. A nadie se le obliga a ser gay. Lo que no debemos tolerar es que se nos rechace por nuestra condición sexual. Que no tengamos los mismos derechos que los demás. Que no podamos vivir en libertad, sin miedo”, ha señalado.

Vázquez ha contado que “jamás” le han discriminado en la televisión por su condición sexual, pero que esto no es extrapolable a la realidad. “Conozco casos de padres que se rebelan ante la homosexualidad de sus hijos. Adolescentes que quieren quitarse la vida porque son incapaces de hacer frente a las vejaciones que sufren por parte de sus compañeros de colegio”, ha añadido.

Para acabar su columna, el presentador ha pedido que no se deje de luchar por los derechos del colectivo y que no se permita dar pasos atrás. “No podemos permanecer cruzados de manos. Impasibles. Tenemos que plantarles cara, hacerles frente, no dejarles pasar ni una. Admiten nuestra existencia siempre que volvamos al armario. Y eso, nunca más. Porque la obligación de una sociedad comprometida es mirar siempre hacia delante, no repetir errores del pasado”, ha concluido.