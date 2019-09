El enfado entre Jorge Javier Vázquez y María Patiño por lo que hizo ella este verano

“Sí, esto yo quiero hablar contigo en privado y solucionarlo”, respondió Patiño.

Según el presentador, la periodista le envió una serie de mensajes que le dejaron “en shock”. “Pero, ¿y esto qué es?”, cuenta que reaccionó Vázquez. “Y al día siguiente la tía me escribe y me dice ‘perdona, perdona, he pasado una noche muy mala porque me han picado mucho los mosquitos’”.

Anécdota que provocó la risa de todos en plató.

“Me revolví”, reconoció Patiño. “Yo te quiero mucho, ¿eh?”, le contestó Vázquez, “pero tenía muchas ganas de castigarte este verano, porque me hiciste pasar un día muy malo”.

