Vázquez recuerda que la admira desde que era adolescente y la veía presentar La Tarde de TVE. “Desde el principio, vi algo en ella que me atrapó. Para empezar, no era una jovencita ni un bellezón, que era lo que se estilaba [...] Tenía marcha, mundo y era combativa”, alaba.

Esa relación atravesó ciertos baches, como reconoce el presentador. “Cuando estaba en Aquí hay tomate la cogimos por banda y le dimos cera para aburrir. No supe cortar a tiempo y recuerdo que uno de mis miedos recurrentes que le contaba a mi psicóloga era encontrármela”, admite.

Su temor era tal que dejó de acudir a algunos eventos y “paseaba por los aeropuertos con los radares encendidos” por si se topaba con ella.

La reconciliación tuvo lugar en una cena con Carmen Rigalt como anfitriona, pero tiempo después volvieron a la gresca con una discusión en Sálvame: “Me largué del plató porque ella sabe cómo sacarte de quicio sin que se note”.

En su opinión, María Teresa Campos “no es perfecta” y el éxito la colocó “en un lugar difícil”, al estar rodeada de “pelotas”. “He trabajado con ella y era dura, pero es que esta no es una profesión de débiles. Pero, vamos, que tampoco era Lucifer”, señala.

Jorge Javier Vázquez remata su defensa señalando que este lunes la llamó por teléfono: “Me olvidé decirle que si no fuera tan grande no hablarían de ella [...] Por cierto, la Campos no es mala persona. Si lo fuera, no hubiese escrito este artículo”. Puedes leer el post completo aquí.