Jorge Javier Vázquez, más cabreado que nunca en 'Sálvame': "¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?"

Jorge Javier Vázquez ha tenido un tenso encontronazo en el plató de Sálvame con el colaborador Antonio Montero a raíz del llamado Merlos Place.

Merlos participó este jueves 23 de abril en el programa Estado de Alarma, presentado por el periodista de El Mundo Javier Negre. Un programa realizado telemáticamente por la situación con el coronavirus en el que, en un momento dado, detrás de Merlos aparece una mujer con poca ropa que no era Marta López.

″¿Pero qué no podemos hacer si teníamos a Pablo Iglesias que decía no se qué y ahora vive en un chalet que alucinas? ¿Quién le ha pasado factura? ¿Qué pasa? ¿Que la derecha no puede poner los cuernos?”, ha asegurado Montero hablando del caso Merlos.

″¡El discurso de Vox aquí no! Aquí podéis debatir de lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas no”, ha afirmado mosqueado Vázquez.

“Estoy hasta las narices de que se diga ‘ha hecho mal’ y digáis ‘y este más’”, ha empezado diciendo Vázquez en referencia a que, hablando de si Merlos ha respetado el confinamiento, Montero hablase del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

″¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Le ha puesto él a la tía o qué? ¿O Irene Montero? Y ahora el chalé de Galapagar, ¿qué tiene que ver aquí el chalé de Galapagar?”, ha dicho visiblemente mosqueado.

Y el cabreo ha ido en aumento: “Este programa es de rojos y de maricones, el que no quiera que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en este programa”.

“Entonces no le pidamos a este explicaciones por ser de derechas”, ha afirmado Antonio Montero. En ese momento, Vázquez se ha tirado al suelo tras lo que ha escuchado.