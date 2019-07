Jorge Javier Vázquez, más duro que nunca contra esta pareja política: "Cada vez que los veo, cambio de canal..."

Jorge Javier Vázquez no descansa ni en vacaciones. El presentador de Supervivientes y de Sálvame está apartado del mundanal ruido, aunque siempre tiene tiempo para escribir sobre la tumultuosa incertidumbre política en la que está sumida España tras la fallida investidura de Pedro Sánchez.

El televisivo ha escrito en su blog de Lecturas, y así lo ha recogido Yotele, sobre la fallida sesión de investidura, y ha sido muy duro especialmente con Inés Arrimadas y Albert Rivera, políticos de Ciudadanos.

Vázquez —votante del PSOE y de Carmena—asegura que le “sale del alma” no votar en caso de que haya nuevas elecciones, y se pregunta ”¿para qué?”, y añade: “Que no me vengan luego con la monserga de que es un derecho precioso que no podemos perder. Votar se está convirtiendo en un suplicio”.