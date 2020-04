La feroz crítica de Jorge Javier Vázquez a este político: "Entiendo que Pedro Sánchez no le llame"

Tras su alabanza a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Jorge Javier Vázquez ha pasado a criticar duramente al líder de su partido, Pablo Casado.

En su último artículo en la revista Lecturas, titulado ¡Ay, el miedo! Desconfiad de aquellos que lo utilicen como arma para teneros dominados, el presentador comienza afirmando que entiende que Pedro Sánchez no llame a Casado. “Yo haría lo mismo”, asegura Vázquez.

“Lo mismo me sucede si pienso que tengo que descolgar el teléfono para hablar con Teodoro García Egea o Cayetana Álvarez de Toledo. Fíjate lo poco que me apetecería hablar con ellos que prefiero que me expulsen del Tinder de por vida, para que te hagas una idea del perezote”, añade.

Según el presentador de Sábado Deluxe, que estos tres políticos del PP ocupen cargos “de tanta responsabilidad” es malo “para el país entero”, pero centra sus críticas en el presidente del partido.

De Casado asegura que habla de España como si fuera “una parcela familiar”: “Y como esa parcela es suya, cree que todos deben pensar como él, sentir como él y vivir como él y su paterfamilias –Aznar– dictaminen”.

“Casado me aburre y eso, siendo yo votante de izquierdas, no me alegra, sino que me parece descorazonador”, afirma. “Pablo Casado no cumple ninguno de los requisitos para proporcionar confianza a un país atemorizado. La peor versión de Pedro Sánchez es la mejor de Pablo Casado”, remata.