Jorge Javier Vázquez presentará ‘Supervivientes 2019'

En su conversación con Carlota Corredera ha explicado cómo Paolo Vasile le contó la formalización del fichaje de Isabel Pantoja como concursante del reality, que una semana antes había adelantado la revista Semana.

“Me dijo: ‘¿Estás sentado? Si no estás sentado, siéntate’. Pensé que después de lo que me había pasado me habían dado un premio muy importante o me querían renovar, pero lo que me dijo es que Isabel Pantoja iba a Supervivientes”, ha relatado, para después hacer una dura confesión: “Tampoco te creas que me hizo mucha gracia”.

La confesión estaba relacionada con su estado de salud, ya que menos de un mes después de haber sido intervenido de urgencia, Vázquez no sabía si podría ponerse al frente del espacio y eso ya no le gustaba tanto.