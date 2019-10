Jorge Javier Vázquez quiere estar en primera línea política

“Cuando empecé a trabajar en esto, creía que la opinión del público no me importaba, que por encima de todo estaba yo, y que me daba igual que me apreciaran o no. No escuchaba. Ahora creo que era por inseguridad, porque no estaba preparado para aceptar mis errores. Transformé esa inseguridad en prepotencia. Esa fue mi manera de luchar. Y me equivoqué, pero no he sido capaz de reconocerlo hasta que me he sentido seguro en mi trabajo”.