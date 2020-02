Jorge Javier Vázquez recupera la entrevista de Broncano a Carmena y le pregunta a María Teresa Campos por el sexo

Noche histórica en Mediaset. María Teresa Campos volvió a Telecinco este sábado y lo hizo a lo grande. La presentadora visitó a Jorge Javier Vázquez en el programa Sábado Deluxe y respondió a todo, especialmente a las preguntas sobre su expareja Edmundo Arrocet.

Campos le confesó con la voz entrecortada que había decidido hablar con Vázquez para pedir tranquilidad y volver a su vida normal. “Yo ya no tengo relación con esta persona”, afirmó la presentadora.

Pero durante la entrevista, se repasaron varios momentos que ha protagonizado Campos durante las últimas semanas y meses. Vázquez, recordando el paso de la veterana periodista por La Resistencia de David Broncano, le preguntó por el sexo con Edmundo.

“Estuviste en el programa de Broncano en la semana en la que estuvo Manuela Carmena, a la que admiro muchísimo. Estuvieron hablando del sexo y dijo la exalcaldesa no voy a contar más detalles, pero este año yo ya me he estrenado”, le estaba relatando Vázquez, cuando de pronto le cortó su entrevistada y esta le aseguró que “qué pronto”.

Tras unas bromas de la presentadora sobre que si hubiera sabido que era la Yaya’s Weekend (Semana de las yayas) no habría ido, Vázquez se interesó directamente por cómo era el sexo con Edmundo.

Campos se rió y volvió a regalar una frase que desató todavía más las carcajadas en el plató: “No me acuerdo. Manuela Carmena habrá tenido más suerte”.

“El sexo es importante, pero no lo más importante. A veces uno se entiende mejor con uno mismo”, reflexionó finalmente.