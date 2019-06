Jorge Javier Vázquez responde a los críticos de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez volvió a dar la cara este sábado por Isabel Pantoja en el Deluxe. Fue durante el debate de Supervivientes y tras escuchar a Rosa Benito, ganadora del concurso en 2011, quejarse de que este año, los concursantes estaban teniendo más privilegios que en otras ediciones anteriores.

El presentador de ambos formatos de Telecinco salió en defensa de la tonadillera y argumentó que era una “una especie en peligro de extinción”. Opinó que en España ya no había figuras como ella, no solo por su faceta artística sino también por su biografía: “No quedan, o bien porque se han muerto o bien porque las que hay no interesan a nadie”.

Vázquez afirmó que solo por eso, Pantoja tenía que continuar en Honduras: “Aunque le tengamos que romper el pasaporte”.

Puedes verlo aquí

Pero el presentador no se quedó ahí y también habló sobre la “poca inteligencia” que estaban teniendo el resto de concursantes.

“Porque muchos querrán dedicarse a la televisión. Y entonces saldrán y dirán dirán: ‘La edición de la Pantoja...’. Sí, claro, pero la edición de la Pantoja está siendo la más vista de la historia y tú has tenido la oportunidad de mostrar lo que vales y lo que quieres hacer. Y tienes que aprovecharte de esas horas de televisión que te está brindando Isabel Pantoja”, zanjó.