Jorge Javier Vázquez revela el extraño sueño que ha tenido con una líder política: "Te lo juro"

El presentador de Sálvame (Telecinco) Jorge Javier Vázquez confesó este jueves el particular sueño que había tenido con una representante política: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Antes de comenzar a hablar de María Teresa Campos, el periodista catalán lo contó: “Te lo juro que lo he soñado esta noche”.

Concretamente, Vázquez en su sueño acudía a un mitin de Ayuso donde se puso a defender a Venezuela después de que la ‘popular’ la pronunciara una y otra vez.

“Como esta señora está cada dos por tres con Venezuela en la boca... ‘Buenos días Venezuela’, parece que vive en Caracas. Venezuela, Venezuela, Venezuela, golpistas, Venezuela, ETA, ETA...”, relató.

Vázquez puntualizó que no es pro-Venezuela, ni pro-bolivariano, ni nada parecido, pero sí que lamentó la situación que atraviesa el país: “Me han dicho amigos todo lo mal que lo están pasando y lo mal que lo han hecho Chávez y Maduro y todos estos. Unos sinvergüenzas”.

Sin embargo, en su sueño sí que defendió al país caribeño: “He soñado que estaba de oyente en un mitin de Ayuso, que ya es soñar, y que acababa tan harto de escuchar la palabra Venezuela que me levantaba en el mitin y me volvía un loco gritando ‘¡Viva Venezuela!’ ¡Viva Maduro! Me volvía un loco pro-Venezuela. Te lo juro”.

Además, también se refirió a la situación que se está viviendo en Madrid, sobre la que aseguró que va a “pasar factura con los años”. “Estamos dando carta de naturaleza a algo que está sucediendo que a mí me parece terrible, pero no quiero decir nada más”, finalizó el presentador de Sálvame.