Jorge Javier Vázquez revela uno de sus secretos para presentar 'Supervivientes'

“Eso viene con doble sentido y además con cierto cabreo... porque lo primero que hizo Colate cuando se sentó en la mesa fue decirme: ’Como no soy corazón de dulce de leche no me has hecho caso, ¿no?”, explicó Vázquez al resto.

“Es que estabas todo el día pendiente de él. Y al final era la comparativa: te gusta más el dulce de leche que el donut español”, se quejó Colate.

“No es verdad, pero si te lo cuento, destripo uno de mis secretos como profesional”, se excusó Vázquez, pero al final desveló su estrategia.

“Te lo voy a contar. En la isla, yo como presentador, al principio os husmeo a todos, a ver dónde puedo estar yo tirando del hilo para tener complicidades y tal. Y tú al principio estabas muy parado”, explicó.