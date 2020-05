Jorge Javier reacciona con sarcasmo a las comentadas palabras de este líder político

Vázquez contestó al político en un tono sarcástico, sobre todo al inicio, en pleno directo de Sálvame: “Estoy pasando por un proceso de mucha responsabilidad y agradecería por favor que me lo hicieran lo más llevadero posible. Es una responsabilidad inmensa ser el líder de la izquierda que soy, es complicadísimo, si os lo ofrecen rechazarlo”.

“Hoy además me acaban de citar en el Congreso de los Diputados, no te estoy mintiendo. Yo no pensaba que ser líder era tan agotador, pero si la gente ha decidido que lo sea yo lo soy”, prosiguió el periodista, que aseguró que hay campañas para que gane el premio Ondas.

“Si la gente ha decidido que este año me tengo que llevar el segundo Ondas, yo con toda mi humildad, que es mi característica más distintiva, iré a recogerlo”, sentenció.