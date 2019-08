Toñi y Encarna Salazar, las integrantes del grupo Azúcar Moreno, han publicado un vídeo criticando durante a Jorge Javier Vázquez. Las artistas no perdonan el trato del presentador tras el paso y abandono de ambas por Supervivientes (Telecinco).

“Fue muy cruel en sus palabras. Esa crueldad no va con lo que hemos hecho, porque nos hemos ido de un reality, pero no hemos matado ni hemos robado a nadie”, han empezado afirmando.

Tanto Toñi como Encarna Salazar han mencionado la actitud que tuvo Jorge Javier con ellas: “Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que vi”

Ambas también le han comentado el que, según ellas, es el pasado del catalán. “Jorge, no se puede ser así, el que lo hace la paga. Tú vienes de abajo, has servido café y has sido un don nadie y nadie te hablaba así. Hay que ser más justos en la vida, nos has hecho un daño moral tremendo”, le han recriminado.

Por último, han concluido con la frase de que “no hace daño quien quiere, hace daño quien puede”.

Las hermanas Salazar decidieron abandonar el concurso, algo que no gustó al presentador. Jorge Javier les echó una dura bronca en el plató: “Ya no sois personas gratas en Mediaset y tardaréis mucho tiempo en volver a esta casa”.