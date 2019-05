Jorge Javier Vázquez se enfrenta al padre de Dakota ('Supervivientes') en 'Sábado Deluxe'

El presentador no emitió ni un solo perdón, ni un “disculpa si te he ofendido”, algo que sí hizo Francisco Tarraga, padre de la concursante, por el mensaje que publicó en Facebook al día siguiente.

Vázquez, en cambio, se limitó a reconocer que lo hubiese hecho de otra forma. “Pero en el fondo es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo”, defendió y aprovechó el momento para revelar a la audiencia algunos “entresijos de la televisión”: “No todos los concursantes son iguales. No es lo mismo Isabel Pantoja que Dakota, al menos hoy. A lo mejor dentro de 20 años sí. Pero eso no son favoritismos”.

El padre aceptó la explicación, pero pidió que el equipo del programa se pusiese en el lugar de los concursantes que están pasando las mismas penurias que las estrellas de la edición.

“Un toque de humor”

Sobre el comentario final, Vázquez aseguró que su intención fue ponerle al encontronazo un toque de humor. “De humor negro, vale, pero con eso no intento desprestigiar a Dakota ni criminalizar su paso por ese programa ni que es un ser inferior. Intenté poner una nota de humor, que igual hay gente que no lo capta. Pero yo a Dakota no la puedo conocer de otra manera. Yo solo la conozco por su paso por ese programa”, se explicó.

El padre le reprochó lo inoportuno del comentario porque su hija llevaba muchos años intentando romper con aquella etapa y el estigma que arrastra desde entonces: “Está trabajando mucho para superarse y que tú le hagas esa mención, pues le duele”.

Vázquez insistió en que él solo quería ponerle un toque de ironía y reconoció que si pudiese volver atrás lo haría de otra manera. Sin embargo, se escudó en el hecho de que “somos humanos” y dio por terminada la conversación sin pedir al padre de Dakota perdón.