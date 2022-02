Jorge Javier Vázquez se lanza al patio de butacas por la caída de un bastidor: "Me he dado una hostia..."

Jorge Javier Vázquez, presentador de Sálvame y Sábado Deluxe, ha contado este sábado durante su programa el accidente que sufrió horas antes durante la representación de Desmontando a Séneca, la función que protagoniza y que se representa en Madrid estos días.

Durante esta obra, en un momento de la representación el bastidor que aparece al fondo del escenario cae a plomo en un efecto especial que está preparado para que así sea y que sucede cuando Vázquez se encuentra en una zona fuera de peligro.

Sin embargo, el presentador ha relatado que este sábado el bastidor ha caído cuando no debía: cuando él está sentado al borde del escenario “en un momento muy íntimo” de la representación.

“Yo estaba ahí diciendo el texto y de repente escucho un ruido y veo como todo el bastidor se me viene encima y claro, digo, ¡ay, ay, ay, ay! Y lo único que he pensado es tirarme al patio de butacas, a oscuras, y me he dado una hostia...”, ha contado.

Vázquez ha asegurado que el bastidor no le podía haber dado “porque solamente se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro”. “Porque en la función pasan cosas y hay un efecto especial y sólo se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro”.

“Pero claro, yo veía que me sepultaba, que no podía sepultarme, pero veía que caía, me he tirado al patio de butacas y me he dado una hostia en el muslo, que luego ha tenido que venir la ambulancia”, ha añadido.

Lo gracioso del asunto es que los espectadores, entre quienes estaban Sonsoles Ónega y Mercedes Milá, se pensaban que era parte de la función.

“Yo en el suelo sin poder moverme y la gente se pensaba que era un gag. Y yo, te lo juro que no puedo moverme. Me he podido levantar más o menos, había un técnico llorando, hemos tenido que suspender durante tres minutos...”.

Tras lo sucedido, Vázquez ha “llegado a la conclusión” de que el accidente se trata de un “aviso” de Mila Ximénez, la periodista y colaboradora de Sálvamefallecida el pasado año.

“Es muy flipado, pero es lo que he pensado. Porque últimamente estaba perdiendo el tiempo pensando en qué hacer para ser feliz y es como, hostia, basta de tristeza, de pensar en cómo estamos, qué nos falta, ¡vive!”, ha afirmado.

“Nos está haciendo ver que hay que salir y hay que... ¿No te das cuenta que estás vivo? ¡Aprovecha!”, ha continuado el presentador.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace.