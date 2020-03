Jorge Javier Vázquez se sincera en plena crisis por el coronavirus y explica por qué lo ve "de otra manera"

Como sucede con toda la parrilla televisiva española, Sálvame sigue con su programación especial por la crisis del coronavirus. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco se emite sin público y con el número justo de colaboradores.

Este lunes, el doctor Jesús Sánchez Martos quiso saber si Vázquez era “igual de positivo en toda su vida”.

“A mí esto me pilla esto en otro estado psicológico. Vengo de pasar en el último año un ictus, dos operaciones y además estoy con medicación para la depresión”, ha respondido de forma sincera Jorge Javier.

El presentador ha explicado que la vida le ha cambiado mucho en los últimos meses y que ve la crisis del coronavirus “de otra manera”.

“El Covid-19 me preocupa pero sabiendo que nos podemos quedar en casa y que se gana a mí me da mucha tranquilidad. Me preocupa el aspecto económico del país y cómo van a quedar las familias. Es lo que más me preocupa. Ojalá pase lo antes posible para que la repercusión sea la menor posible”, ha explicado Vázquez.

Jorge Javier ha contado que, al pasar por una experiencia vital como la que él ha vivido, “tu relación la muerte, que es uno de los mayores miedos del ser humano, cambia”. “Para mí, ese miedo, después de lo que me ha pasado, sinceramente ha desaparecido”, ha afirmado el presentador.