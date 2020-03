"Para decir eso, mejor calladita": el tremendo corte de Jorge Javier a Sofía Suescun en 'Supervivientes 2020'

Jorge Javier Vázquez paró los pies a Sofía Suescun este jueves en el plató de Supervivientes 2020 (Telecinco). En un momento dado en el que estaban hablando sobre el hermano de la navarra, el presentador dejó caer que éste se llevaba “así, así” con Fani.

“Fani no me gusta lo que ha dicho, que no se cree su arrepentimiento y que se haya confundido. ¿Ella pretende que nos creamos que se ha arrepentido tirándose a Rubén y no podemos creernos a Cristian?”, soltó Suescun en referencia a la infidelidad de Fani a Christofer (a quien tenía sentado al lado) en La Isla de las Tentaciones.

“Como no tiene otra cosa que decir, dice cosas de otro sitio”, se defendió Christofer. Después de que Suescun alegara que no podía hablar de Fani porque no estaba dando juego, Christofer contraatacó: “Y yo solo veo a tu hermano tocándose las pelotas”.