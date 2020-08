Jorge Javier Vázquez sorprende al hablar así de Felipe VI y Letizia

El presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, ha hablado abiertamente de los reyes Felipe VI y Letizia en la columna que tiene en la revista Lecturas.

El periodista, tras definir al rey emérito como “nuestra nueva Pantoja”, ha asegurado que los monarcas actuales no le incomodan.

“A mí es que los reyes actuales no me molestan. Los que me estorban son los cortesanos que han aparecido ahora rasgándose las vestiduras porque las críticas contra el emérito arrecien y haya decidido largarse de España. Reconozcámoslo: el emérito tiene mala defensa”, ha afirmado.

Sin embargo, el presentador sí que ha llegado a reconocer que si la marcha del rey Juan Carlos I le hubiera pillado trabajando y no de vacaciones habría pedido referéndum sobre la monarquía “inmediatamente”.

Pero, tras leer opiniones de los dos bandos, Vázquez ha valorado que este igual no es el momento para cuestionar la monarquía. “Habrá quién diga: ‘Es que nunca es el momento’. Y tienen razón. Pero de todo lo que tenemos ahora encima no creo que el principal problema sea Felipe VI”, ha añadido.

Además, ha incluido una frase muy contundente: “Es más: es que a lo mejor no es ni un problema”.