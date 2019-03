Al final, decidió ir a urgencias por el dolor, donde le detectaron una mancha en el cerebro tras hacerle un escáner. El presentador se tuvo que quedar ingresado porque era necesario realizarle más pruebas, y como en todos los hospitales, los sábados no se hacen. Por eso no presentó Sábado Deluxe el día 16 de marzo y se vio obligado a suspender la función teatral Grandes Éxitos en Tudela (Navarra), prevista para el domingo 17.

El dolor fue a más, hasta el punto de convertirse en algo “insufrible” incluso mientras estaba presentando la gala de GH DÚO el jueves, pero lo dejó pasar con la esperanza de dormir y despertarse bien. Los síntomas continuaron a lo largo de la semana: “Me despierto el sábado sobre las seis de la mañana. Qué mala hora para que te asalten los pensamientos negativos. Pienso en el tumor que mató a mi padre y a su tía. Y lo que más me inquieta no es mi muerte, sino cómo contárselo a mi madre”.

A pesar de oponerse en un principio a contarle su estado a su madre, al final Jorge Javier lo hizo. Y fue ella, la Mari, quien consiguió arrancarle la primera sonrisa con su reacción: “Ay, hijo, ahora no vayas a contar que tienes algo en la cabeza”.

Finalmente, el domingo le realizaron la resonancia pendiente, con la que detectaron una mancha de sangre, la responsable del dolor de cabeza, y por la que tuvieron que practicarle un cateterismo y, en el peor de los casos, operar. Fue intervenido el mismo domingo.

“Con el cateterismo disfruté menos de lo que esperaba de la sedación. Esperaba echar a volar como en otras ocasiones, pero me quedé a medio gas. Tanto que incluso me llegué a aburrir. Pero el aburrimiento se desvaneció en cuanto acabó la prueba y en el mismo quirófano el doctor me dijo que había visto algo gravísimo. Que teníamos que operar ese mismo día, lo antes posible”, relata.

El presentador estaba desconcertado porque llegó al hospital “por un dolor de cabeza que tenía pinta de migraña” y se vio “metido en una historia rarísima”.