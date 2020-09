Jorge Javier Vázquez tiene claro dónde vería a Albert Rivera por su "vena tan pandillera"

El presentador de Sálvame en Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha vuelto a la carga contra el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. Esta vez no lo ha hecho desde el plató de Mediaset y sí desde su blog en la revista Lecturas.

El expolítico, que ha publicado su libro Un ciudadano libre, lleva varias entrevistas en la última semana, algo que prácticamente no había hecho desde que dejó el partido naranja.

Vázquez, que se ha preguntado para qué vuelve Rivera a ocupar los focos de la actualidad, tiene clara su respuesta: “Para sí mismo. Vuelve guapo y lozano que es lo único que puedo decir de él porque de todo el maratón de entrevistas que se ha pegado esta semana para promocionar un libro no he visto ni una. No me interesa nada su vertiente política. Lo que opine sobre España, el rey, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o la aurora boreal me la trae bastante al fresco”.

Por ello, ha querido contar dónde sí que le haría “gracia ver a Rivera”. No es otro sitio que comentando realities. “Pelearse con esa vena tan pandillera que exhibía en el Congreso contra uno de los solteros de La isla de las tentaciones o haciéndose un polígrafo basado en chismes costumbristas de su antigua profesión”.

“Albert Rivera es demasiado joven para convertirse en un jarrón chino y demasiado guapo para no prodigarse en platós escandalosos rebosantes de fluidos libidinosos. Ha dejado la política –bueno, más bien al contrario– y dice que está feliz. Muy bien. Ahora solo falta que se desmelene y fiche por Mediaset”, ha proseguido.

Vázquez ha finalizado asegurando que él lo ve más “haciendo pandilla con Kiko Matamoros” que convertido en “la conciencia de un país que está hasta las narices de Pepitos Grillos”.

Esta entrada en su blog la ha compartido escasas horas después de que le diera a Rivera una ácida pulla desde Sálvame. El director del programa le ha contado a Vázquez que tenía que dar paso a unas imágenes para hablar de la relación sentimental del expolítico y de Malú, que recientemente han sido padres de su primer hijo en común.

“Cuidado que Albert Rivera baja la audiencia”, saltó entre risas Vázquez, ya que el pasado viernes, el abogado estuvo en el programa Mi casa es la tuya, el espacio de entrevistas que Bertín Osborne tiene en Telecinco,y dejó la peor audiencia de la temporada.

El programa de Osborne, que había empezado temporada por todo lo alto con Lydia Lozano, ha contado como invitados con Jesús Vázquez y Miguel Ángel Revilla.