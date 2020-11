Jorge Javier Vázquez, 'trending topic' por sus palabras sobre 'La Veneno' en 'Sálvame'

“Ella ni sabía lo que era”, ha afirmado. El conductor ha comentado que están poniendo a La Veneno “en un lugar que ni ella había pensado, ni había asumido y que no sabemos si querría estar”. Jorge Javier ha asegurado que él no reconoce a esa Cristina de la que muchos hablan ahora.

Después ha hablado Laura Fa, que ha afirmado que La Veneno “representa un cambio en la lucha del movimiento transexual” gracias a “la visibilidad que ella le dio”. “Es que no es verdad, Laura. Es que no es verdad”, ha asegurado Vázquez. “Una cosa es lo que es ella y otra lo que nosotros creemos que representa”, ha proseguido el presentador.

Jorge Javier ha comentado que hay una cosa que le está “molestando” de la historia de La Veneno, que “cualquier cosa que sea abrir interrogantes, es tránsfobo. Aquí tiene que existir el debate”. “A mí no sirve lo de ‘esto es así porque es así’. No, esto tendremos que hablarlo entre todos”, ha afirmado.

El presentador ha señalado que “lo peor que le puede pasar a alguien es ser fan de alguien” porque “te convierte en un talibán” y reconoce que a él le ha pasado: “La Veneno parece una persona que nos la rifábamos en las televisiones... Al Deluxe la traíamos por un acto de caridad porque nadie le hacía caso. Muchas veces no la encontrábamos por Chueca y huíamos de ella”.

“Era una mujer que la imagen que se está dando de ella y la que se nos quiere transmitir no tiene absolutamente nada que ver con la realidad”, ha sentenciado.

El presentador ha defendido que La Veneno no puede ser un referente de la transexualidad porque “era una persona que no se considera transexual, que no respeta y que critica a los demás”: “Es que no puede ser un referente”.

“Era una mujer muy poco generosa. Muy impredecible y que era muy complicada bandearla”, ha finalizado el presentador.