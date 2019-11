Jorge Lorenzo se retira: "Es la mejor decisión, no puedo luchar solo por entrar en los puntos"

“Honda y Jorge Lorenzo no pueden luchar solo por entrar en los puntos”... Con estas palabras ha justificado el piloto español de motociclismo Jorge Lorenzo su decisión de retirarse de la competición después de 18 temporadas en el Mundial.

Lo ha hecho en la previa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se celebra este fin de semana y sirve de cierre al Mundial. “Lo cierto es que no fui capaz de encontrar la motivación ni la paciencia. Me encanta pilotar, me encanta la competición y este deporte pero por encima de todo me gusta ganar. Me di cuenta que esto no era posible a corto plazo, con Honda”, ha reconocido el mallorquín.

Lorenzo, rodeado de sus compañeros y rivales, que han ocupado los primeros lugares de la sala, ha sido muy sincero: “He defraudado a Alberto Puig y he defraudado a Honda, pero pienso que esta es la mejor decisión para mí y para el equipo. Honda y Jorge Lorenzo no pueden luchar solo por entrar en los puntos... Somos dos ganadores y siempre necesitamos luchar para ganar”.