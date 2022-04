Jorge Sanz se moja sobre si le gusta pagar impuestos y recuerda lo que le dijo Fernando Trueba

“Hay que ver cuántas banderitas de España llevan, que a mí me hace mucha gracia esta gente”, ha asegurado el actor, que ha recordado la enseñanza que le dio el director Fernando Trueba cuando tenía 14 años.

“Me dijo: ‘Los impuestos son sagrados. Es el mejor invento de la historia de la humanidad’. Me lo dijo Fernando Trueba con 14 años”, ha remarcado antes de subrayar que, para él, “los servicios públicos que tenemos en España son impagables”.

“La seguridad social, la educación, los servicios públicos en general. A mí me gusta mucho viajar. Es tal la bendición que tenemos...”, ha insistido.

“No teníamos ni trajes EPI antes de la pandemia con los recortes famosos, me parece tal vergüenza y, desde luego, engañar así a tu país me parece... que le den cuatro pulseritas más de la bandera de España”, se ha quejado antes de pedir que no le tirasen más de la lengua con esos asuntos.