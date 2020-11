Jorge Valdano rompe a llorar al recordar a Maradona

TWITTER AS

Jorge Valdano en directo en Movistar.

La muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años ha conmocionado al mundo entero y tanto aficionados como no aficionados han lamentado su fallecimiento.

El futbolista argentino fue operado de urgencia hace unos días para extirparse un tumor en la cabeza y había sido dado de alta hace unos días. El exfutbolista y entrenador estaba en su casa tratándose de un cuadro de abstinencia y se recuperaba de la complicada intervención a la que había sido sometido.

Presidentes de países, futbolistas, deportistas, políticos... todos han querido despedirse de una de las grandes leyendas del fútbol. Del que, para muchos, es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Pero sin duda, una de las reacciones más emotivas ha sido la de Jorge Valdano. El exfutbolista, exentrenador y ahora narrador deportivo no ha podido contener las lágrimas al recordar a Maradona, con quien compartió la elástica de la albiceleste en el Mundial de México en 1986, campeonato en el que Argentina se llevó el título.

“Cuando salió de la clínica, todos esperábamos que diera otra lección de recuperación, porque ya había salvado de situaciones así. Era de una fortaleza descomunal. Me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre”, ha afirmado Valdano,

Al hablar de las vivencias junto a El Diego, Valdano se ha roto. “Muchos de los recuerdos me producían una sonrisa…”, ha afirmado antes de descomponerse del todo y ponerse a llorar.

Poco después ha logrado recomponerse. “Decía que lo que me provocaba entonces una sonrisa ahora me produce ahora tristeza. No hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol. Sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y a la gente. Toda Argentina le llora y todo aquel al que le gusta el fútbol, también. Hasta la pelota llora”, ha lamentado desde el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, antes de narrar un partido de la Liga de Campeones.