“Por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras se han deslizado dudas de que haya algo extradeportivo y es normal, porque todo lo que se ha montado no tiene sentido si es solo deportivo. Si hay algo que no haya sido un trato exquisito a mis jugadoras, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o alguna tacha a mi comportamiento en toda mi carrera”, ha espetado.

Vilda ha defendido en todo momento no saber en qué se basan las quejas de las jugadoras y ha llegado a decirles que “yo no he recibido información precisa de los cambios que necesitan. Que se expliquen, que se expresen”. Además, ha recordado que las jugadores “no han pedido mi dimisión, ni lo han pedido ni me lo han pedido; nadie me ha dicho ‘Jorge, da un paso al lado’”. Únicamente ha concedido admitir que han hablado “mucho”, pero sin querer dar “un poco de luz” al conflicto, como le han pedido desde la sala de prensa.