José Antonio Maldonado, antiguo 'hombre del tiempo' de TVE, tiene 75 años y no se jubila: esto es lo que hace ahora

Precisamente El Mundo entrevistó a Maldonado hace unas semanas y allí el meteorólogo se mostró crítico con la actual forma de dar la información del tiempo en televisión.

“No me gusta ninguno [hombre del tiempo] porque ninguno es hoy meteorólogo y de todos se dice que lo son. Hay físicos -yo también soy físico- pero hasta que no me saqué la oposición de meteorólogo no fui meteorólogo. Puedes ser abogado pero no ser notario”, dijo.

En este sentido, también admitió que no le gusta que se emitan fotos de paisajes que mandan los espectadores.

“Si hay unas tormentas y hay imágenes que aporten, vale. Pero una foto que manda fulano para decir ‘miren qué nubes tan bonitas se ven desde mi pueblo...’. Eso que lo saquen después de que yo hable”, aseguró.

“Yo tenía ilusión por llegar a los 50 años como meteorólogo y los cumplo el año que viene. De momento no pienso jubilarme”, avisó.