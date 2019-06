Jose Antonio Reyes y la irresponsabilidad

Para quien quiera evitar la lectura de esta columna empezaré diciendo que lamento la muerte de José Antonio Reyes, y mucho más la de su primo Johnatan, pero considero una barbaridad la medalla de oro póstuma que le ha concedido la Real Federación Española de Fútbol.

El futbolista, de 35 años y con tres hijos a su cargo, circulaba a 237 kilómetros hora. Prácticamente nadie de los que leen esto ha viajado en un coche a esa velocidad, tal vez lo hayan hecho en un avión pero en un coche no. Es el doble de la velocidad permitida en España y conlleva una multa histórica pero en este caso, en el que el conductor es un joven adinerado, la posibilidad de la multa no tuvo un efecto coercitivo. La pérdida de la vida de Reyes es dramática sobre todo por las tres criaturas que deja y el duelo de su pareja y familiares, lo cual me hace pensar como padre y preguntarme: ¿iría yo a esa velocidad, me jugaría la vida tonta e irresponsablemente teniendo tres hijos? Yo no lo haría ni le puedo pedir a los demás que no lo hagan pero sí lamentar que, en su irresponsabilidad se haya llevado a uno crío de 22 por delante y haya dejado a otro al borde de la muerte. Todavía hay que celebrar que nadie se pusiese en su trayectoria; un Mercedes con un peso cercano al doble del de un utilitario normal, a 237 km/h, es peor que un misil.

Lo lógico en un caso tan terrible es que la DGT dejase pasar el duelo y pidiese permiso para utilizar la tragedia como ejemplo en sus campañas, para explicar que esto es lo que no se debe hacer al volante, que te matas tú y matas a los demás. Tal vez hubiese salvado alguna vida como ejemplo de lo que no se debe hacer, pero no. Lo primero que ocurrió, pasadas unas horas, es que la RFEF ha concedido la medalla de oro a título póstuma al fallecido futbolista, dejando ver la posibilidad de que se utilice como ejemplo de lo que se debe hacer. Nada que objetar pero ¿era el momento? Cuando se sabe que alguien ha muerto de forma tan irresponsable, dando un ejemplo tan negativo, matando al copiloto y dejando casi cadáver a un tercero ¿es una condecoración oportuna? Y, sobre todo ¿son estos los valores que debe defender la Real Federación Española de Fútbol? Nadie podrá afirmar eso pero algunos pensaremos en qué valores defiende y tal vez descubramos que son los bursátiles.