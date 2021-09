José Antonio Sánchez, ratificado como nuevo administrador provisional de Telemadrid

Además, desveló que accedieron a que se publiquen contratos de forma mensual y las actas de titularidad de las productoras que se contratan y las subcontratas, así como garantizar la neutralidad y no injerencia de los políticos en las televisiones públicas.

El pasado jueves en Pleno José Antonio Sánchez no consiguió el respaldo de la Cámara regional, debido al voto en contra de los partidos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) y la abstención de Vox, por lo que se ha tenido que volver a votar en el Pleno de este jueves.

Este jueves ya sí ha salido ratificado por mayoría absoluta porque la suma de PP y Vox alcanza los 76 diputados frente a los 69 que necesitan. Todo ello, después de que esta mañana PP haya aceptado las tres condiciones que les imponía Vox para darles su apoyo.

Debate parlamentario

En el debate parlamentario tras la votación, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha hecho hincapié en que el PP ha tardado unos meses pero “al final se han enterado que los madrileños han elegido que los votos de Vox sean los decisivos”.

Así, ha calificado el acuerdo de “oportunidad” para los ‘populares’ para demostrar que “no son el PP de Murcia, que no son el PP de Andalucía, que no son el PP de Ceuta y que no son el PP del Ayuntamiento de Madrid”. “Todos ellos nos han traicionado. Esperamos mucho más de ustedes, que este acuerdo se cumpla y que sea el principio de otro acuerdo esta legislatura”, ha zanjado.

La diputada de Unidas Podemos Vanessa Lillo ha criticado la “chapuza” de la ley y “el asalto” que supone a la televisión pública. Además, ha solicitado informes jurídicos para estudiar si es posible que propusieran al administrador provisional sin cumplirse los plazos y pidieran al Consejo de Administrador de RTVM que plantearan un suplente por si a caso José Antonio Sánchez no salía ratificado.

A continuación, la diputada del PSOE Isabel Aymerich ha indicado que después de la “semana del cortejo” entre PP y Vox y entiende que se ha producido un acuerdo “muy opaco” para todos los grupos. “Este acuerdo va a tener un precio contra los profesionales de la casa y la calidad informativa”, ha vaticinado.

Por su parte, el parlamentario Hugo Martínez Abarca ha criticado que el PP haya conseguido su objetivo de “trincar Telemadrid” y ha censurado que desde el primer día quisieran modificar la ley que regula el ente público con el objetivo de “asaltarla y hacer una purga”. Lo ha calificado de “ejercicio de autoritarismo liberal, de caciquismo y de demostración de que la Comunidad es para ellos un “chiringuito que les pertenece”.

La diputada del PP Almudena Negro ha dado las gracias a Vox por querer, como los ‘populares’, una televisión pública “transparente, austera, estable y despolitizada” en la que todos los madrileños se sientan representados. “José Antonio es idóneo no solo por su trayectoria, sino porque es gran conocedor de la gestión de medios públicos. Esto es un triunfo para la democracia porque lo llevamos al parlamento su ratificación no como RTVE”, ha zanjado.