José Bono dice en 'Sálvame' que, por seguridad, no puede decir dónde está pero que está en la casa en la que nació

El exministro socialista, José Bono, ha estado este lunes en Sálvame para hablar de cómo lleva el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus.

Bono, de 69 años, ha explicado que está “deseando que acabe esta pesadilla” porque pertenece a los grupos de riesgo al tener una insuficiencia coronaria. Esta dolencia ha propiciado que los doctores le aconsejasen que se aislase.

Sobre cómo están tratando los medios la crisis del coronavirus, Bono ha confesado que no ve las noticias desde que vio en pantalla cómo en Italia llevaban los féretros en camiones.

Bono, que se ha divorciado hace poco, ha explicado que está solo en su casa. En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha destacado que “esa casa la ha visto en algún reportaje”.

″¿Dónde está?”, ha querido saber el presentador.

“Tú has visto este mismo lugar con Bertín Osborne, que vino a hacer una comida en aquello de en Tu casa o en la mía”, ha respondido el expolítico. ”¿Pero está en Albacete, Albacete? No...”, ha afirmado Vázquez.

“Cuando me han llamado para preparar me han preguntado ‘dónde estás’ y me han comentado ’lo mejor es que no digas exactamente la localización’, por seguridad, pero sí, es la casa donde nací”, ha asegurado Bono.

Para despedir la entrevista, Jorge Javier Vázquez ha comentado que tiene debilidad por Bono porque su madre es de Albacete y el expolítico fue presidente de Castilla la Mancha.