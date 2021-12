José Bono no puede hablar más claro de Ayuso: deja una frase lapidaria

El expresidente del Congreso José Bono se ha referido a la dirigente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de una manera seria durante su entrevista en La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta.

El socialista ha asegurado que no tienen que usar la palabra para faltar al respeto de la ‘popular’ antes de soltar unas palabras muy contundentes: “No le he oído ni una sola frase que me haya conmovido o que me haya llamado la atención por su especial enjundia intelectual y trascendencia política”.

Bono sí que ha reconocido que “algo tendrá Ayuso” porque le han votado mucha gente. “O algo malo, muy malo, hemos hecho los demás para que una persona que a mí, con todos los respetos, no me concita una confianza política tenga tantos votos”, ha añadido.

Además, ha pedido que no se saquen conclusiones rápidas porque hay que esperar la evolución de la dirigente madrileña: “Lo que sí digo es que demos tiempo al tiempo, porque a lo mejor lo que hoy florece mañana marchita. No me parece que haya que tener especial miedo al fenómeno Ayuso”.

Finalmente, Bono ha reconocido que lo que más miedo le produce de la ‘popular’ es cuando la escucha hablar de la corona y del rey.

“Cuando escucho a Ayuso o a Álvarez de Toledo defender tan fuertemente al rey me echo a temblar porque hay defensas que matan. Cuando quieren defender al rey o a la monarquía como cosa propia y excluirnos a los demás, que son los únicos que se consideran patriotas y los demás somos la antiEspaña como ocurría en la época de Franco, eso sí que me da miedo”, ha sentenciado.