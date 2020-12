José Corbacho impacta al mostrar la cicatriz de su trasplante de riñón

El cómico José Corbacho enseñó este sábado con motivo de su 55 cumpleaños la cicatriz que se le ha quedado tras el trasplante de riñón al que fue sometido este verano para terminar con su insuficiencia renal crónica.

El humorista recordó la celebración que hizo al alcanzar los 50 años: “El 12 de diciembre de 2015, cuando cumplí 50 años, celebré una gran fiesta. Invité a 50 personas a las que quería, familiares y amigos. Y fue un fiestón. Estuve poniendo música siete horas seguidas Y al final me sacaron a hombros, no porqué lo hiciera bien sino porqué no podía caminar por mi propio pie. Salí como aquel meme que decía ’si saben como me pongo para qué me invitan”.

Corbacho prosiguió contando que durante los siguientes cuatro años sus celebraciones fueron más “normalitas”, pero que fantaseaba que cuando llegara su 55 aniversario tendría que hacer algo importante.

“Pero las personas proponen y la vida dispone. Y la vida ha dispuesto que este 12 de diciembre de 2020 lo celebre de otra manera. Más íntima, más tranquila, y también más concienciado”, detalló.