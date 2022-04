El milmillonario José Elías se indigna con la UE y no duda en hablar así de Putin

En ese momento, no ha dudado en pronunciarse sobre Putin. “Tú estás dejando a un tío que está como una puta regadera, y te tiene por los huevos pillado”, ha apuntado sin rodeos. “Y le estás dejando, una y otra vez, una y otra vez, y encima estás dependiendo de él en un 66%, ¿qué me estás contando?, ¿no ves que el tío se puede volver loco y darle al botón?”, ha expresado con indignación por la falta de actuación.

Sobre si le han ofrecido entrar en política, el empresario no ha dudado en decir que no: “A mí no me han ofrecido entrar en política y nunca entraría en política”. “Porque yo creo que sería una persona muy desagradable”, ha confesado.