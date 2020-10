Abalos, este jueves, ha pedido disculpas a la gente a la que ha podido molestar la foto. “Si alguien va de buena fe observará que uno intenta buscar un rincón, como se observa, para fumar y evidentemente se produce a partir de ahí todo el corrillo, que son compañeros de ustedes periodistas a los que se les advirtió de que estaban demasiado cerca”.

“No puedo actuar de otro modo. La otra opción es dejar de fumar o no salir al patio, cosa que algunos colegas suyos [a Mónica López] me dicen que no deje de hacerlo porque es la oportunidad para hablar”, ha asegurado.

El ministro ha contado que se puede ver a su director de comunicación pidiendo a los periodistas que se retiraran.

Además, ha acusado a Vox que fueran los encargados de difundir la imagen: “Eso lo hizo el propio personal de Vox que, como digo, no les importaba lo que estaba ocurriendo dentro, se nutren de estas cuestiones. No lo digo por imputar a alguien, lo digo porque me consta que fueron ellos los que lo difundieron. No es la primera vez, estoy acostumbrado porque este es el acoso al que estamos sometidos algunos, especialmente por la ultraderecha”.