Ábalos no ha hablado con Sánchez desde que salió del Gobierno y seguirá de diputado

José Luis Ábalos está de vuelta. El exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE ha reaparecido dos meses después de su salida del Gobierno en una entrevista en Más Vale Tarde (laSexta). Desde entonces, reconoce, no ha hablado con el presidente y, después de dejar de ser el número tres del PSOE seguirá como diputado. Al menos, de momento.

“Yo estaba al tanto de la necesidad de reimpulsar la acción política del Gobierno... no es algo que no esperara”, ha explicado Ábalos sobre su relevo en el Ejecutivo. Entonces, lo trató personalmente con Pedro Sánchez, la última vez que lo han hecho: “Hablamos el día que se supo, un encuentro. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Tampoco soy de preguntar”.

Ni esa charla ni su abrupto adiós al Gobierno fueron una “decepción”, ha confesado en su primera entrevista desde entonces. “Las decepciones vienen cuando alguien aspira algo y no lo consigue; en mi caso, no aspiraba a nada más, ya había sido todo lo que podía imaginar”, ha apuntado, al hilo de sus palabras pasadas “a mí no me echan de la política”.

“Desgaste personal” que aún sufre, denuncia

Parte perjudicada de la revolución de ministros, con hasta siete caras nuevas, el extitular de Transportes asegura que no se cuestiona por qué fue uno de los ‘elegidos’ para el cambio. No obstante, lo achaca a “cierto desgaste personal que sufrí y aún lo acuso”.

También han pesado “motivos personales que tienen que ver con la familia y que no me apetece contar”, ha añadido sobre su salida.

Ábalos ha descartado que tuvieran fundamento algunos rumores que ligaban su nombre a un posible traslado a Defensa, en lugar de Margarita Robles, que hubiera pasado a Interior. “A mí no me llegó ninguna noticia de mi paso a Defensa, salvo esos rumores infundados”.