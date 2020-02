José Luis Ábalos reacciona tras la comentada imitación que le hizo Carlos Latre en 'El Hormiguero'

Carlos Latre firmó este miércoles en El Hormiguero una de sus imitaciones más comentadas y aclamadas. El cómico bordó las expresiones y la voz de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Junto con el presentador, Pablo Matos, el humorista ironizó sobre la polémica reunión del ministro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Latre entró en el plató a hombros de dos hombres y estuvo pisando constantemente sobre una toalla.

“Mañana seguramente dirán que yo he estado en El Hormiguero. Pero yo no he pisado El Hormiguero. Osea que no estoy en El Hormiguero. Yo no estoy en El Hormiguero. Esta es la alfombrilla de Moncloa. Por eso, yo estoy en Moncloa”, dijo Latre.

La imitación dio mucho que hablar en Twitter y, de hecho, incluso el propio Ábalos ha reaccionado en Twitter y ha felicitado al cómico por su imitación.

“Anoche creo que estuve en El Hormiguero... o no estuve. Gran imitación, Carlos Latre”, ha escrito el ministro en la red social.