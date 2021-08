El encontronazo entre Escrivá y el consejero de Educación madrileño: "No lo intente más que no tiene ninguna salida"

Esta es la historia de una guerra tuitera. Todo empezó con tuit del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, el 30 de julio: “Llevamos meses reclamando el listado de familias de Ingreso Mínimo Vital para incluirlos como beneficiarios de las ayudas de comedor, pero el Gobierno de España no nos lo ha facilitado”. Y a partir de ahí, cinco días de discusión que han culminado este miércoles con un portazo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá: ”No lo intente más que no tiene ninguna salida”.

No lo intente más por favor. Que no tiene ninguna salida! A las 8:35 del pasado lunes, el funcionario de la CM cuya nombre esta borrado bajo la columna de receptor se descargo el fichero con todos los beneficiarios del IMV, tanto si fueron perceptores de la RMI como si no. https://t.co/Qq3L97hMNG pic.twitter.com/kGxjfh91dF

Ahí Ossorio no se lo pensó dos veces y siguió diciendo que no tienen los datos.

El ministro cargó después contra la Comunidad, a la que afeó que “su intención es no dar ayuda de comedor a los niños vulnerables”: “Como la CM conoce los menores beneficiarios del IMV desde hace mas de un año, su respuesta de nuevo escapista confirma que su intención es no dar ayuda de comedor a estos niños tan vulnerables. “Los madrileños merecen una explicación. Y ahora evidencia frente demagogia díganos”.

Y ahí el mosqueo de Escrivá estalla: “La Comunidad de Madrid no quiere dar ayuda de comedor a los beneficiarios del IMV. No les basta que lo sean (!!) Resulta que necesitan su renta y, en lugar de pedírsela a las familias, lo reclaman a quien no tiene esos datos [en referencia al ministerio] y aunque los tuviera por privacidad no podría darlos”. Escrivá se excusa ante los tuiteros: “Y perdonen mi indignación”.

El cruce de tuits va en aumento. Y Ossorio intenta atinar más lo que pide.