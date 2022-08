"José Luis Fernández (Pancho) tuvo sus problemas en el pasado, pero ese capítulo de su vida ya pasó"

Sin tener claro de dónde partió esa información, Maribel se muestra indignada porque no se haya contrastado. ”¿Porque uno vaya a una clínica a consulta, que no sé si eso es lo que ha pasado, se puede concluir que está ingresado en ese psiquiátrico? Pero cuando lo sacas a un medio de comunicación tienes que haberlo confirmado, tienes que tener una fuente que lo corrobore. Él está harto”, expresa enfadada.

″Él no se enorgullece de su pasado pero siguió su vida y vive tranquilamente. Lo asumió y lo superó, pero no le dejan olvidarlo y pasar página”, continúa. Y reconoce que esta es la primera vez en todos estos años en los que han salido a defenderle y a dejar clara la postura de José Luis porque ”él ya no es Pancho, es José Luis Fernández Expósito”.