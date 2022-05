El ocaso de Almeida

Europa Press News via Getty Images

Gallinejas, entresijos, rosquillas… Madrid celebra este domingo San Isidro . Pero su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no vive precisamente en una pradera política. La parpusa aprieta este año la cabeza. El dirigente popular está en su peor momento político, marcado por varios frentes, del caso de las mascarillas al escándalo del espionaje pasando por su papel en la cainita guerra interna del PP.

Hoy esa imagen es un espejismo, fuera y dentro del Ayuntamiento. En el Palacio de Cibeles ya no queda rastro de consensos, tuvo que sacar los últimos presupuestos con los concejales escindidos de Más Madrid. En la calle ha dejado de ser tan popular después de aquellos días críticos del partido y especialmente por el caso de las mascarillas. Un regidor sin ninguna gran medida durante su mandato, y que acumula polémicas, como sus palabras sobre Almudena Grandes.

En aquel marzo de horror, cuando morían cientos de personas en Madrid, el Ayuntamiento firmaba un millonario contrato que no pasó ningún tipo de control. Dos comisionistas, Alberto Luceño y Luis Medina , se encargaron de traer material -en buena parte defectuso- ganando seis millones de euros para ellos, que acabarían en coches de lujo, vacaciones en Marbella, pisos en Pozuelo, fondos y hasta un yate amarrado en Sotogrande matriculado en Gibraltar.

El alcalde se defiende, no ha habido ninguna imputación hasta el momento de algún miembro del Ayuntamiento. Pero sí se ha demostrado que se conoció la estafa, como reconocía Elena Collado, y que, sabiendo lo que había pasado, el regidor trató de ocultarlo no llevando el caso hasta la Fiscalía Anticorrupción. Además, sobrevuelan las dudas sobre hasta qué punto influyeron las relaciones con el regidor. El primo de Almeida declaraba este mismo jueves ante el juez Adolfo Carretero y respaldaba la versión de su familiar al decir que se limitó a dar un correo genérico de la coordinadora general de alcaldía al hermano del duque de Feria.

Estos días convulsos para el alcalde han tenido también otro tenso momento al comparecer en la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, el motivo por el que empezó oficialmente la guerra interna del PP y que se llevó por delante, sin explicaciones, al que era su mano derecha en el Palacio de Cibeles, Ángel Carromero . Él lo ha negado todo y dice que no se pagó con dinero público esa supuesta investigación para lograr pruebas sobre las comisiones de Tomás Díaz Ayuso, pero las dudas persisten.

“Siempre hemos sido más leales que ellos”, dicen fuentes municipales naranjas. A Villacís no le interesa ahora hacer una moción de censura para “ocho meses reales que quedan”. La derecha se echaría sobre Cs y Almeida “se libraría de la quema”. “Estamos mal, pero podría ser peor, nuestro electorado es de derechas aquí”, resumen.

Los de Villacís lo ven así: “Almeida está en su peor momento”. Para añadir las citadas fuentes: “Está nervioso, en la comisión estuvo pésimo, faltón, no era digno de un alcalde, dando zascas como en la oposición”. Y desde ese lado recuerdan, por ejemplo, que no ha desarrollado capacidad de liderazgo y ha tenido hasta cuatro jefes de prensa. Para recalcar que no sabe negociar ni saber lidiar con Vox.