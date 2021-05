Almeida reprocha el gesto de Vox en Andalucía y les manda una advertencia

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reaccionado rápido tras la decisión de Vox de retirar su apoyo al Gobierno andaluz por acoger a 13 menores llegados a Ceuta. Para el regidor madrileño, no es “momento de generar inestabilidad” en Andalucía y menos por una “cuestión de pura humanidad”.

Su respuesta no ha sido simplemente una crítica al partido de ultraderecha. Llevaba también una advertencia: “Si algo hemos aprendido en los últimos meses en España es que todos aquellos que han querido generar inestabilidad en Gobiernos que funcionan, han salido perdiendo”.

Martínez-Almeida ha puesto de ejemplo las mociones de censura fallidas en Murcia y Castilla y León o los resultados electorales de los comicios en Madrid con Cs quedando fuera de la Asamblea.

“Solo espero que Vox tome nota de lo que han opinado los españoles de lo partidos que han pretendido acabar con gobiernos estables en momentos tan difíciles como ahora”, ha zanjado.

El alcalde de Madrid y peso pesado del PP nacional ha indicado que la crisis ceutí y los menores son un tema que hay que tratar con “una enorme sensibilidad” y que hay que ser conscientes de que el problema no implica que “los ceutíes tengan ninguna culpa”.

La excusa de la ultraderecha

Poco antes, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Cs que no figure en los acuerdos ya firmados, como el de investidura, los tres presupuestarios o la proposición de ley de tributos cedidos.

“Comenzamos un nuevo tiempo y cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox no será apoyada”, ha dicho Gavira en declaraciones al programa “Mesa de Análisis” de Canal Sur, en las que ha subrayado que “en estos momentos el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil” y que “la estabilidad no existe como tal”.