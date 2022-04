Los dos minutos de Sastre sobre 'El Xokas' en 'Hoy por Hoy' que no dejan de compartirse

Como ha subrayado Sastre, la violencia contra las mujeres “no son solo los crímenes”, sino también “los ataques, las agresiones, el odio... una cultura machista que ahí sigue”. “Machismo es que un streamer con un millón de seguidores le vea la gracia a que sus amigos se esperan a que las chicas se emborrachen”, ha afirmado. Justo a continuación se ha podido escuchar una de las frases de El Xokas: “Yo tengo colegas que no beben y que, además, se divertían mucho llevándose a pibas que estaban colocadas”.

“Hay adolescentes, muchos, que creen que es normal coger el móvil de su pareja y controlarla. Hay chicas, muchas, que llegan a casa con miedo, agarradas a su teléfono móvil. Eso no es violencia intrafamiliar, eso tiene otro nombre y diluirlo sí es un riesgo”, ha argumentado Sastre, haciendo alusión a esa expresión que defiende Vox .

Para finalizar, Sastre ha recordado que este miércoles, al sacar este tema en la tertulia, recibieron mensajes del tipo “Qué cansinos, ya están otra vez con el machismo”. “Pues sí, ahí estamos otra vez, en efecto, y las que haga falta, hasta que algunos vean que hay bromas que no lo son, por no hablar de que no tienen ninguna gracia”, ha rematado.