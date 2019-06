José Manuel Parada explica el "sustazo" que se llevó esta semana

Fue el propio José Manuel Parada el que dio la noticia este viernes por la mañana: tuvo que ser ingresado a principios de semana en el hospital Puerta de Hierro de Madrid por un problema en el corazón.

“Un sustazo, empecé a tener arritmias y me tuvieron que llevar allí”, explicó al programa Buenos días, Madrid (Telemadrid).

El que fue presentador de Cine de Barrioexplicó que el domingo se empezó a sentir mal pero que le echó la culpa a la tensión, que la tenía baja, así que decidió ir al médico para que le echasen un ojo.

En la consulta le mandaron corriendo al hospital en una ambulancia. “Cuando te dicen que hay un problema gordo, tienes que pensar que puede haber algo definitivo [...] Era la primera vez en mi vida que iba en ambulancia”.

Horas más tarde, Parada entró en directo y por teléfono en Sálvame (Telecinco) para dar más detalles de lo ocurrido: “Fue un susto grande porque me tomé una pastilla para bajar la tensión, que ya por los años tienes que tomarla, y bajó tanto, tanto que me empecé a encontrar mal y afortunadamente fui al médico porque me había hecho una arritmia en el corazón”.

Puedes verlo aquí

Parada contó que todo había sido muy escandaloso por la llegada al hospital en ambulancia, pero que afortunadamente, todo había quedado ahí. Ahora ya le han dado el alta le han puesto un aparatito con el que el hospital controla las constantes vitales. De hecho, contó que aquella noche iría a trabajar a un programa de televisión.

Estoy contento porque vas al hospital y ves las cosas que pasan... Que solo puedo darle gracias a la vida, porque me de un sustito pequeño.