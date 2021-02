José Manuel Soto, a una conocida política: "Tú tampoco eres normal de lo guapa que eres"

El cantante José Manuel Soto ha sorprendido en Twitter al dedicarle un piropo a Beatriz Fanjul, diputada del PP y próxima presidenta de Nuevas Generaciones.

Todo ha ocurrido después de que la política haya calificado en esa misma red social a Podemos de “anomalía democrática”. “Tu tampoco eres normal de lo guapa que eres...”, le ha respondido el músico, que ha justificado sus palabras en el mismo mensaje: “Ya sé que no se llevan los piropos, pero no me he podido resistir...”.