José Manuel Soto desvela a quién va a votar y desconcierta a sus seguidores

A ver si me explico, a mí es q me da igual lo q le pase a Vox y al PP, a mí lo q me preocupa es el futuro de Andalucía y de España. Si Vox y PP siguen a la gresca el q gana es Sánchez, así q no van a tener más remedio q entenderse, aquí y en Madrid, si no quieren suicidarse…