José Manuel Soto llama "chivato" y "llorón" a Diakhaby: "El fútbol es cosa de hombres"

El cantante José Manuel Soto ha dejado un polémico tuit en respuesta al futbolista del Valencia Mouctar Diakhaby. El central valencianista ha dado este martes su versión de lo ocurrido el pasado domingo en el campo del Cádiz y reiteró que, tal y como le trasladó al árbitro, Cala le llamó “negro de mierda”. Algo que el jugador sevillano ha negado en rueda de prensa.

“En Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y sus palabras son ‘negro de mierda’. Eso es intolerable, no puedo consentir eso. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y tampoco en el fútbol que es un deporte de respeto”, ha explicado el deportista en un vídeo que ha subido a sus redes sociales.

“Yo y mis compañeros decidimos irnos al vestuario. Fue una buena decisión. Luego nos preguntó un jugador de ellos a un jugador nuestro si volveríamos al campo si Cala se excusaba. Dijimos que no, que las cosas no son así, que no puedes hacer algo y excusarte y pasar así”, ha explicado.

El jugador del Valencia ha señalado que “es la vida y hay cosas así en la vida” y espera que la Liga haga “cosas y soluciones para tener pruebas y que se vea y se aclare y ya está”.

Un tuit al que ha respondido José Manuel Soto. “No eres ningún ‘negro de mierda’, pero si eres un chivato y un llorón, el fútbol es cosa de hombres y lo q pasa en el campo se queda en el campo, así fue siempre y así debe ser, y no te ofendas tanto q eres un privilegiado, estás haciendo un daño irreparable a un compañero...”, ha escrito.