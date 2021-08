José Manuel Soto logra notoriedad en Twitter con su mensaje junto a una foto de Ana Peleteiro

“Quien no lo quiera ver es porque es tonto porque no hay nada más bonito que mezclar dos cosas buenas, joder”, remató.

Además, el diputado de Vox Juan Luis Steegmann escribió otro mensaje muy polémico en el que afirmaba que Zapata y Peleteiro son “ejemplo de la emigración que España necesita”. “Y un ejemplo para todos nosotros. Per aspera ad astra”, añadió.

Pero es que Peleteiro nació en España, concretamente en la localidad coruñesa de Riveira.

“Yo no sé de dónde tengo genes. No conozco a mi padre biológico y, no sé... Es negro, eso estoy segura, jeje... Yo siempre digo: es africano, seguro, porque todos los negros sean de África, sean de Cuba o sean de República Dominicana, los negros que están allí llegan de África, porque eran antiguos esclavos. Mi sangre es africana, y estoy muy orgullosa de ella. Africana y española, ¡eh!, que mi madre es española...”, explicó en El País.