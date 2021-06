Aznar acusa al PSOE de llegar al Gobierno "utilizando el 11-M y con una moción apoyada por separatistas y exterroristas"

José María Aznar ha acusado al PSOE de llegar al Gobierno “al menos” en dos ocasiones “en circunstancias muy especiales”, utilizando los atentados del 11-M y con una moción de censura junto a “separatistas y exterroristas”.

El que fuera presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 ha afirmado, sin un ápice de duda en sus palabras, que el Partido Socialista subió al poder “en el 2004, a consecuencia de unos ataques terroristas, utilizando esos ataques terroristas para intentar afectar a la credibilidad del Gobierno y, en 2018, a través de una moción de censura apoyada por separatistas y exterroristas”.

“Ha sido la manera en la que ha llegado al Gobierno”, ha remarcado el exlíder popular en un acto celebrado este viernes donde ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso.

En relación a los indultos concedidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Aznar ha pedido “cuidao” [sic]. “En el supuesto de que haya un plan, que no sé si lo hay, y se habla de construir un país nuevo, mi primera consideración es ‘cuidao’, porque con la historia no se hace experimentos y además no se construye un país nuevo prescindiendo de la otra mitad del país, al menos. Imposible. Se destruye un país”, ha alertado, para añadir que si ese es el camino eso está “condenado a un gran fracaso”.